欧盟执委会主席容克警告希腊未来的政府需遵守救助协议

路透斯特拉斯堡9月9日 - 欧盟执委会主席容克周三表示，希腊9月20日选举产生的新政府必须遵守与欧元区达成的救助协议，否则欧盟将希腊留在欧元区的决心可能改变。

“我们绝对必须认识到，并且表明希腊不能退出欧元区。如果我们没有明确的大声疾呼，希腊退欧可能已经发生，”容克在对欧洲议会的国情咨文中称。

“欧盟欢迎希腊，近几个月有关希腊应当退欧的说法让我深感不安，”他说。

“我们已经就计划达成一致，我希望未来的希腊政府尊重这个计划。这次我们都要认识到我们是来真格的，我们要求尊重达成的安排和协议，”容克说。

“如果这次不遵守达成的规定，欧盟和欧元区的反应一定会不一样，”容克表示。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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