专访：欧元区意图将希腊偿债上限订为GDP的15%--欧元集团主席

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透利马10月8日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四表示，希腊最大债权人--欧元区政府同意希腊每年偿债成本将以国内生产总值(GDP)15%为上限，以期纾解债务压力。
但他表示，要等到今年稍晚，希腊成功通过债权人首次纾困改革评估后，才会讨论当一些条件达成时，是否直接减免债务。
“大家对应该选择的办法有普遍的了解，意即检视主权债每年的融资需求，”迪塞尔布洛姆表示。
“其次，大家似乎也普遍认为，一个好的标准将是以GDP的15%为上限，”他表示。
“第三，我们正在和欧盟执委会及国际货币基金组织(IMF)努力找出一个达成共识的假设情景：什么是正常假设情景中实际可行的预期？抑或就经济成长和通胀而论不利的假设情景？”他表示。
希腊一直力促债权人减免希腊的名目主权债务，IMF一开始亦是如此。根据欧盟执委会估计，希腊债务相当于今年GDP的180%以上。
但欧元区各国政府认为，希腊每年偿债成本给经济带来多少负担，比名目债务有多高更重要。
迪塞尔布洛姆指出，完全直接减免债务的协议，或许不是最好的解决办法。
“我们将考虑未来30年是否有任何融资高峰期。”他说。
“欧洲稳定机制(ESM)的分析显示，15年内可能出现第一波融资困难。因此，如果真是那样，现在就微调还真有些奇怪--那还远得很。”他说。
“但再说吧，那有很大程度将取决于我们与IMF协调出的方案而定。”迪塞尔布洛姆说。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。