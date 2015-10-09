专访：欧元区意图将希腊偿债上限订为GDP的15%--欧元集团主席

路透利马10月8日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四表示，希腊最大债权人--欧元区政府同意希腊每年偿债成本将以国内生产总值(GDP)15%为上限，以期纾解债务压力。

但他表示，要等到今年稍晚，希腊成功通过债权人首次纾困改革评估后，才会讨论当一些条件达成时，是否直接减免债务。

“大家对应该选择的办法有普遍的了解，意即检视主权债每年的融资需求，”迪塞尔布洛姆表示。

“其次，大家似乎也普遍认为，一个好的标准将是以GDP的15%为上限，”他表示。

“第三，我们正在和欧盟执委会及国际货币基金组织(IMF)努力找出一个达成共识的假设情景：什么是正常假设情景中实际可行的预期？抑或就经济成长和通胀而论不利的假设情景？”他表示。

希腊一直力促债权人减免希腊的名目主权债务，IMF一开始亦是如此。根据欧盟执委会估计，希腊债务相当于今年GDP的180%以上。

但欧元区各国政府认为，希腊每年偿债成本给经济带来多少负担，比名目债务有多高更重要。

迪塞尔布洛姆指出，完全直接减免债务的协议，或许不是最好的解决办法。

“我们将考虑未来30年是否有任何融资高峰期。”他说。

“欧洲稳定机制(ESM)的分析显示，15年内可能出现第一波融资困难。因此，如果真是那样，现在就微调还真有些奇怪--那还远得很。”他说。

“但再说吧，那有很大程度将取决于我们与IMF协调出的方案而定。”迪塞尔布洛姆说。(完)