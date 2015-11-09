焦点：欧元区财长称不会对希腊发放新资金 除非其落实改革计划

图为在罗马拍摄的一枚欧元硬币，硬币上图案是希腊猫头鹰。 REUTERS/Tony Gentile

路透布鲁塞尔11月9日 - 欧元区财长表示，只有希腊按协议实施改革，欧元区才会向其发放下一笔贷款以及银行资本重组资金，并指出希腊承诺本周将满足条件。

欧洲央行10月末公布压力测试结果显示，希腊银行业者要在经济形势不利的情况下维持运营，总计需要144亿欧元的额外资本。

其中部分可能来自民间投资者，但欧元区必须提供其余部分，需动用欧元区救助基金已经为此拨放的100亿欧元中的一部分或全部。

“我们期待敲定第一阶段的所有举措，以及对资本重组进程成功与否至关重要的金融业举措，”财长们在会议结束时的一份文件中称。

欧元区资本重组资金是以欧元区救助基金债券的形式提供，这笔钱可以转至希腊金融稳定基金(HFSF)，然后再将资金转给银行。

“只要达到已经同意的条件，我们随时支持从为此而设的100亿欧元中拨付与第一阶段措施挂钩的20亿欧元，以及将希腊银行业重组所需的这些资金转入HFSF基金，”财长们表示。

而主要分歧在于保护面临房屋面临止赎、有可能因此流离失所的希腊贫困家庭的问题。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，止赎法案的通过对于银行的资本重组十分关键，因为这会直接影响到银行在进行资本重组过程中无法避开的坏账数量。

但希腊官员指出，在希腊按照欧盟移民危机处理计划向大量难民提供食宿之际，银行收回房子在政治上比较敏感。

希腊左翼政府的官员称，如果把一大波人赶出房子，则可能提高右翼“金色黎明”(Golden Dawn)党的支持率。

希腊政府及其欧元区伙伴国之间，对于如何处理那些迟交应缴税款的纳税人，也仍然存在分歧。

官方称，有关药品最低价格以及私立教育税收的问题也尚未达成一致。

“希腊当局承诺这些限定条件将在本周逐步给予满足，对此我们表示欢迎，”财长们称。

他们表示，各国副财长最晚将在下周初开会，评估改革工作是否像承诺的那样得到实施，为贷款的拨付铺平道路。

希腊方面周一表示，为解决争议需要作出一项政治决定，以免数以千计的希腊贫困者可能因银行没收房产而无家可归。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)以及欧盟执委会主席贾克周日在电话中讨论了坏账问题。法国总统奥朗德(Francois Hollande)和德国总理梅克尔亦在电话中谈到这一问题。

“希腊做出了很大努力。他们严格尊重了7月达成的协议，”法国财长萨潘(Michel Sapin)对记者说道。“我希望今天能达成协议。法国也希望今天能达成一致。”

希腊官员强调道，希腊方面希望能全面履行救助协议，但至于要推行改革，必须要有社会凝聚力，这就意味着不要令那些生活艰困的民众更加雪上加霜。

一欧元区官员说道：“周三之前欧盟将会敦促希腊找到充足的方案。”“总有商量的余地，不过我认为欧盟将不会同意给希腊较其他成员国更为优惠的条款。”(完)