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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 19:33 BJT

欧洲政经：欧盟执委会称准备在希腊新政府成立后立即与之接洽

路透布鲁塞尔1月26日 - 欧盟执委会周一称，准备好与左翼激进联盟党(Syriza)领导的希腊新政府进行接洽，帮助雅典进行余下的改革。

“执委会完全尊重希腊主权和希腊人的民主选择。我们准备好在新政府成立后便与之接洽，”欧盟执委会发言人Margaritis Schinas称。

“希腊近几年进展明显，我们做好准备，继续帮助希腊应对余下的改革挑战，”Schinas称。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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