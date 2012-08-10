希腊或将重启公共部门裁员计划

多位政府官员周四表示，希腊将重启其劳动力储备措施，该计划为裁撤4万名公务人员。此举凸显出希腊政府决心践行其对国际贷款人做出的节支115亿欧元的许诺。希腊的公共部门目前拥有70万名雇员。消息人士还称，政府还计划解雇上万名临时合同工。