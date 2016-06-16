欧元区救助基金预计下周向希腊发放75亿欧元贷款

路透布鲁塞尔6月15日 - 欧盟官员周三表示，欧元区救助基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的董事会周五将同意向希腊发放75亿欧元(84亿美元)贷款，最快可能在下周初拨付。

担任ESM理事的欧元区各国财长，周四将在卢森堡召开ESM理事年度会议。

他们将签署一份修正后的救助希腊谅解备忘录。在过去几个月，希腊实施了经各方同意的改革措施。

这份备忘录得到通过，将为ESM董事会周五上午批准下周初发放贷款铺平道路。ESM董事会由欧元区各国副财长或高级官员组成。

根据欧元区财长5月达成的协议，希腊将总共获得103亿欧元的贷款，上述75亿欧元是其中的第一笔。其余的28亿欧元计划在未来几个月发放。(完)