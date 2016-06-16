欧元区救助基金预计下周向希腊发放75亿欧元贷款

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔6月15日 - 欧盟官员周三表示，欧元区救助基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的董事会周五将同意向希腊发放75亿欧元(84亿美元)贷款，最快可能在下周初拨付。
担任ESM理事的欧元区各国财长，周四将在卢森堡召开ESM理事年度会议。
他们将签署一份修正后的救助希腊谅解备忘录。在过去几个月，希腊实施了经各方同意的改革措施。
这份备忘录得到通过，将为ESM董事会周五上午批准下周初发放贷款铺平道路。ESM董事会由欧元区各国副财长或高级官员组成。
根据欧元区财长5月达成的协议，希腊将总共获得103亿欧元的贷款，上述75亿欧元是其中的第一笔。其余的28亿欧元计划在未来几个月发放。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。