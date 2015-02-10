欧盟计划下周一与希腊达成过渡债务协议

路透布鲁塞尔2月10日 - 欧盟计划在下周一的欧元区财长会议上与希腊达成一项过渡债务协议，而对本周的欧盟领导人和部长级会议上取得突破的“期望不高”。

欧元区财长会议周三和下周一举行，而欧盟领导人会议(即欧洲理事会)本周四举行。

一位欧盟执委会的发言人称：“这些是下一步的措施，但目前我们对明天或欧洲理事会会议上达成最终协议不抱太大期望。”

一名欧盟官员后来表示，目前的目标是在下周一欧元集团在布鲁塞尔举行会议之前达成过渡性协议。

“在2月28日当前的救助协议到期之前，这将给予各国议会的批准的时间，”该官员称。

希腊希望与欧元区达成新的债务协议，以摆脱自2010年以来由国际金主施加的节支措施。现有协议将在2月底到期。

“当然，(欧盟执委会)主席、希腊总理齐普拉斯和所有欧元区相关参与方正在进行紧密接触。但截至目前，没有太大成果，”欧盟执委会发言人称。(完)

(编译/审校 王洋/李春喜)

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