综述：欧元区赞同延长希腊金援 但要求其进一步明确改革计划

2月19日，希腊驻布鲁塞尔使馆外的希腊国旗（左）和欧盟旗帜。 REUTERS/Yves Herman

路透布鲁塞尔/柏林2月24日 - 欧元区周二同意希腊提交的改革计划，对希腊的金融援助计划得以延长四个月。这份改革计划在一些关键的激进措施方面有所让步，并承诺用于缓和社会困境的支出不会影响预算。

在希腊提交改革计划清单之后，欧元集团主席迪塞尔布洛姆召集各国财长召开了一个简短的电话会议，做出了赞同这份清单的决定。希腊计划在6月底以前落实这些改革措施。

延长对希腊金援的决定，未来几日需要得到一些成员国国会的批准。延长救助，让希腊银行业避开了即刻崩溃的命运，并暂时消除了希腊国家破产的威胁，但接下来将要对希腊的较长期经济前途进行艰难的谈判。

希腊财政部一名官员表示，希腊这个欧元区债务最沉重的国家将立即开始与欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)伙伴讨论如何弥补今年的融资缺口。

“有关希腊资金缺口的讨论将于今晚与明天早晨展开，”这位匿名官员表示，选项包括允许雅典发行更多短期国库券，以及使用欧洲央行在希腊公债上的获利。

应债权方的要求，希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)已于周一晚间对欧盟发送一份六页的文件，淡化终结私有化、提振福利支出与调升最低工资等竞选时的承诺，誓言在重大的改革前谘询相关伙伴，保证改革举措不影响预算。

欧元集团在声明中敦促希腊依据“目前的安排”--亦即希腊总理齐普拉斯誓言废除的纾困协议的委婉说法--发展并扩大改革举措。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，改革计划“并不是非常具体”，退休金、征税与私有化等重大改革项目，需要有更加明确的保证。

欧洲央行总裁德拉吉对希腊的改革举措表示审慎欢迎，并称将密切关注清单中违反之前承诺的理念。他使用央行总裁的措辞警告希腊不要实施协助希腊人弃私有税负与抵押债务于不顾的计划。

“我也会再度敦促希腊当局快速稳定偿还理念，不要采取任何与之背道而驰的单方面行动，”德拉吉写道。

在延长希腊救助计划得到确认之前，金融市场就出现上涨。延长救助计划，使得希腊不致仓促退出欧元区。

然而，迪塞尔布洛姆对欧洲议会表示，在2010年以来接受了两批总计2,400亿欧元的EU/IMF救助之后，希腊可能还需要更多救助。

**希腊金融市场大涨**

希腊的改革计划承诺，不会逆转正在进行的或者已经完成的私有化，并保证应对撙节政策导致的社会困境“不会带来负面的财政影响”。

路透看到的这份希腊文件中没有多少数字，但承诺要改善税务执法、打击腐败和“检查及控制所有政府支出领域的支出情况”。迪塞尔布洛姆表示，希腊对于整顿税收可能带来的收入或许过于乐观了。

希腊金融市场自上周五达成布鲁塞尔框架协议之后首次重新开市，强劲上涨，因希腊银行业崩溃的威胁暂时消除。

希腊政府公债收益率(殖利率)下降3个百分点，股市触及两个半月高点。不过，该国能否在欧元区内较长期地生存下去仍然不太确定。

迪塞尔布洛姆对欧盟议员表示，如果希腊满足了2012年11月第二次救助计划所提出的所有条件，欧元区可能考虑进一步减免其债务。

他坚称，没有讨论过希腊退出欧元区的问题，而且该问题也不在讨论范围之内。他还表示，唯一一个曾开会讨论如何应对希腊可能退出欧元区问题的国家，是不属于欧元区的英国。

欧洲央行(ECB)没有表态，何时可能允许希腊银行业恢复以希腊政府公债为担保品的正常融资操作。

作为欧盟的金主，德国财长写信给下议院议长，要求本周就延长希腊救助计划进行投票。

虽然齐普拉斯的执政联盟普遍支持在布鲁塞尔达成的协议，但一些强硬的左派人士批评该协议，而保守的反对党则称齐普拉斯的幻想已被打破。(完)

(编译 张涛/陈宗琦；审校 张荻/龚芳/王兴亚)

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