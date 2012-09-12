欧盟执委会主席：希腊若履行改革承诺则可留在欧元区

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透法国斯特拉斯堡9月12日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三表示,若希腊尽一切努力消除对其改革决心的疑虑,且其他国家打消关於留住希腊在欧元区承诺的疑虑,则希腊是可以拯救的.
"我认为若希腊遵守承诺,那麽它应能作为欧洲大家庭成员留在欧元区."巴罗索在欧洲议会上表示.
巴罗索还表示,欧洲央行(ECB)在确保欧元未来方面有至关重要的作用.他补充说,ECB有权利也有义务重塑货币政策的完整性,且在二级市场买债在其权责范围之内.(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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