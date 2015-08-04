欧股受企业业绩令人失望打压小跌 希腊股市进一步下滑

路透伦敦8月4日 - 欧洲股市周二小跌，法国农业信贷银行(CAGR.PA)在公布业绩后领跌，能源股受油价疲弱打压。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,580.93点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.4%。

希腊股市进一步下滑1.2%，昨日希腊股市在闭市五周后首日恢复交易，暴跌16%。

许多投资人已经减持了希腊敞口，更多关注德国和法国等“核心”欧洲市场，或西班牙和意大利等南欧市场。

法国农业信贷急挫10.2%，此前该行排除了短期内精简架构的可能性，因在同欧洲央行磋商中受到“约束”。

德国宝马(BMWG.DE)跌1.3%，因中国销售放缓，其第二季运营获利下滑。尽管该公司仍预计全年销售和税前获利将创纪录，但盈利动能正在减弱。

油价在周一大跌后周二略有反弹，但亚洲经济前景趋弱促使分析师警告油价可能进一步下滑。STOXX欧洲600油气股指数.SXEP跌0.4%。

英国富时100指数.FTSE收低0.03%，报6,686.57点；法国CAC指数.FCHI收低0.16%，收报5,112.14点。德国DAX指数.GDAXI升0.11%，报11,456.07点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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