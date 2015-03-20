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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 09:52 BJT

新闻稿：欧盟与希腊发表联合声明

按照2015年2月20日欧元集团协议框架，希腊将主导自身的改革并在未来几日提交详细的改革清单。

欧元集团准备尽快就希腊问题再次开会。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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