综述：欧盟领导人指责希腊拖延债务谈判 要求其立即拿出计划

路透德国克林6月7日 - 欧盟对希腊的恼怒在周日变得公开化，欧盟执委会主席容克对希腊总理齐普拉斯进行指责，并警告称，目前留给谈判的时间所剩不多。

容克使用异乎寻常的严厉措辞，指责齐普拉斯歪曲国际贷款人提出的以改革换资金协议方案，却又迟迟不拿出替代性办法。

他呼吁雅典方面迅速提出自己的想法，以便在周三布鲁塞尔召开欧盟-拉丁美洲峰会之际恢复谈判。

白宫方面表示，在德国举行的七国集团(G7)峰会前夕，美国总统奥巴马与德国总理默克尔私下就希腊危机一事进行了讨论，并表示希望希腊及其伙伴国拿出解决办法避免金融市场的波动。

默克尔表示，她、容克和法国总统奥朗德向G7领导人通报了希腊债务谈判情况。

“我们不能说这个问题已经解决，”她对ZDF电视表示，并称仍有大量工作要做，“我们尚未达到终点。”

意大利总理伦齐表示，G7领导人都认为，必须采取一切措施防止希腊退出欧元区，但现在希腊应该给出积极信号。

在雅典，一名政府官员表示，希腊希望继续“在政治层面”磋商，与债权人找到共识。但是，欧元区和国际货币基金组织(IMF)一直明确要求，必须先完成技术性协商，才能达成政治协议。

此前预计齐普拉斯上周五会回到布鲁塞尔恢复谈判，但由于他所在的左翼激进联盟党(Syriza)内对债权人的提议非常不满，他没有去布鲁塞尔，而是去了希腊议会，并称债权人的提议是“ 荒谬的”。

容克差点就要指责他两面三刀。

“我和总理齐普拉斯之间并不存在私人问题，正好相反。他过去是我的朋友，现在也是。不过为了维护友谊，也要有一些最低限度的规则。”容克在G7峰会的记者会上说道。

当问及同希腊达成协议、希腊收到救命钱的最后日期时，容克说道：“肯定有最后期限。”他虽没有提及确切日期，不过欧盟官员表示，必须要在本周达成协议，才能在6月底金援计划到期前，给部长和议会批准资金的拨付留出时间。

一欧盟官员表示，容克周六曾拒接齐普拉斯电话以表达不满。容克证实，齐普拉斯确实打过电话，不过他希望能在双方通话前，首先希望看到并有时间研究希腊方面的提议。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)谴责左翼希腊政府对欧洲和IMF金主的恶毒言辞。

图斯克对记者表示：“如果有人说，我可以把钱借给你，但将来请还给我，那么这人并不是趁火打劫，而且事实上并不总是欠债的有道德而债主不道德。”

**削减养老金可以协商**

容克表示，上周他已对齐普拉斯明确表态，如果希腊提出的替代方案可以带来同等规模的开支削减，那么希腊反对的那些条款都可以协商，比如取消对贫困的领取退休金人员提供收入补贴。

“他没有告诉国会我们之前的确已经谈过这个问题，”容克气愤地说。

齐普拉斯办公室对欧盟领导人的批评没有直接回应，但财长瓦鲁法基斯周日在一篇博文中继续抨击希腊债权人，并要求德国总理默克尔向希腊人们表态，暗示欧洲准备结束撙节举措要求，就像美国国务卿伯恩斯(James F. Byrnes)二战后对德国人民发表“希望的演讲”那样。

民调显示，四分之三的希腊人希望留在欧元区，大部分人希望政府与债权人达成协议，即便这意味着做出更多牺牲。

容克表示，他仍排除希腊退出欧元区的可能性，但警告称这并不意味着，如果希腊拒不努力他也有魔术可以扭转局面。

容克被认为是最希腊最具同情心的欧盟高级官员，他所表现出来的愤怒说明，希腊与区内为数不多的盟友的疏远程度。(完)

(编译 郑茵/张涛/孙茉莉/李爽 审校 张荻/王丽鑫)

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