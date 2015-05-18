希腊和债权人的谈判有进展 但速度缓慢--欧盟执委会

路透布鲁塞尔5月18日 - 欧盟执委会周一指出，希腊和债权人就进行改革以获取更多资金的谈判取得进展，但速度缓慢且尚需更多努力以达成协议。

“还需更多时间和努力，以缩小双方对磋商中还未解决议题的差距。”执委会发言人Margaritis Schinas在例行简报会中说。

“我们乐见，希腊当局承诺加速与国际机构的研商，以及时达成成功磋商结论为目标而努力。”他表示。

“尽管速度缓慢，但目前正持续进行具建设性的接触且有所进展。”他并称。

被问到是否预期谈判在周四和周五里加举行的欧盟东部伙伴峰会可能有进一步进展时，Schinas表示：

“当然，许多领导人那两天齐聚那儿，将有机会会面、磋商、讨论，但我上述对谈判的看法是重点所在。”

“讨论中的最后剩余议题还有些差距有待弭平，那是里加会议也无法取代的。”他说。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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