希腊和债权人的谈判有进展 但速度缓慢--欧盟执委会

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透布鲁塞尔5月18日 - 欧盟执委会周一指出，希腊和债权人就进行改革以获取更多资金的谈判取得进展，但速度缓慢且尚需更多努力以达成协议。
“还需更多时间和努力，以缩小双方对磋商中还未解决议题的差距。”执委会发言人Margaritis Schinas在例行简报会中说。
“我们乐见，希腊当局承诺加速与国际机构的研商，以及时达成成功磋商结论为目标而努力。”他表示。
“尽管速度缓慢，但目前正持续进行具建设性的接触且有所进展。”他并称。
被问到是否预期谈判在周四和周五里加举行的欧盟东部伙伴峰会可能有进一步进展时，Schinas表示：
“当然，许多领导人那两天齐聚那儿，将有机会会面、磋商、讨论，但我上述对谈判的看法是重点所在。”
“讨论中的最后剩余议题还有些差距有待弭平，那是里加会议也无法取代的。”他说。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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