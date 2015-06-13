欧元小涨 因希腊称更接近达成债务协议

路透纽约6月12日 - 欧元兑美元周五小涨，因希腊称更接近达成债务协议，这可能避免该国违约。

周五一希腊政府官员表示，该国准备提交回应建议，目前比任何时候都要更接近同国际债权人达成协议。

“该消息点燃了希腊能避免违约并留在欧元区的希望，”Commonwealth Foreign Exchange高级市场分析师Joe Manimbo称，“当希腊有好消息的时候，欧元往往得益最多。”

德国总理默克尔周五在柏林对商业领袖表示，强势欧元“意味着(西班牙和葡萄牙等国家)更加难以享受到改革的好处。”之后欧元承压。

纽约尾盘，欧元兑美元从日低反弹，小涨至1.1259美元。

“希腊情势持续的反复令过去几日欧元表现疲弱，”Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang表示，“会有进一步下跌的风险。”

美元兑日圆持平，报123.44日圆。

美国公布了通胀和消费者信心数据，尽管投资人认为两份报告都对美元有利，但美元反应冷淡。

劳工部周五公布，最终需求生产者物价指数(PPI)上月增长0.5%，为2012年9月以来最大月度涨幅。4月为下降0.4%。

另外，6月密西根大学消费者信心指数初值为94.6，高于预期，5月终值为90.7。

数据巩固了对美联储今年至少升息一次的预期。

下周，美联储将举行为期两日的货币政策会议，投资人希望美联储会提供首次升息时机的指引。

荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley表示，美联储对通胀的态度更为强硬可能会支撑美元，但她也表示，美元自去年7月至今年4月的升势可能已经消化了收紧货币政策的前景。

Foley称，美元强势可能影响美联储升息的时机。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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