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国际财经 | 2012年 2月 6日 星期一 07:49 BJT

第二轮希腊援助计划可能要求欧元区提供1,450亿欧元--消息人士

路透布鲁塞尔2月3日电---欧盟消息人士周五表示,欧元区各国政府可能不得不根据第二轮援助计划,向希腊提供多达1,450亿欧元.

消息人士称,一旦希腊与民间债券持有人达成债务重组协议,所需额外的资金将主要用於帮助对银行业进行资本金重整.

一位消息人士称:"主要是因为民间部门参与减债所导致的希腊银行业资本金重整需求."另一位消息人士则并没有明确表示需要资金数额为1,450亿欧元,但表示应该是这样的规模.

与民间债权人的谈判接近完成,但公共部门--欧洲央行(ECB)和欧元区各成员国央行-所持公债要减记多少还不得知.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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