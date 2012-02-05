第二轮希腊援助计划可能要求欧元区提供1,450亿欧元--消息人士

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透布鲁塞尔2月3日电---欧盟消息人士周五表示,欧元区各国政府可能不得不根据第二轮援助计划,向希腊提供多达1,450亿欧元.
消息人士称,一旦希腊与民间债券持有人达成债务重组协议,所需额外的资金将主要用於帮助对银行业进行资本金重整.
一位消息人士称:"主要是因为民间部门参与减债所导致的希腊银行业资本金重整需求."另一位消息人士则并没有明确表示需要资金数额为1,450亿欧元,但表示应该是这样的规模.
与民间债权人的谈判接近完成,但公共部门--欧洲央行(ECB)和欧元区各成员国央行-所持公债要减记多少还不得知.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
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