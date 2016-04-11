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国际财经 | 2016年 4月 11日 星期一 18:40 BJT

欧盟执委会称与希腊就改革的谈判取得进展 协商还在继续

路透布鲁塞尔4月11日 - 欧盟执委会周一称，希腊与国际金主周末就希腊救助改革的协商取得进展，但谈判仍在进行中。

“周末已取得进展。今日仍在雅典进行谈判，”欧盟执委会一名发言人在布鲁塞尔告诉记者。

“我们的目标仍然是尽快完成审查，”该发言人补充称。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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