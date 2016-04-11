欧盟执委会称与希腊就改革的谈判取得进展 协商还在继续

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透布鲁塞尔4月11日 - 欧盟执委会周一称，希腊与国际金主周末就希腊救助改革的协商取得进展，但谈判仍在进行中。
“周末已取得进展。今日仍在雅典进行谈判，”欧盟执委会一名发言人在布鲁塞尔告诉记者。
“我们的目标仍然是尽快完成审查，”该发言人补充称。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。