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国际财经 | 2015年 7月 7日 星期二 09:50 BJT

欧盟执委厄廷格称希腊可能发行欠条 或为退出欧元区舖路

路透柏林7月7日 - 欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)对德国画报表示，希腊政府可能必须开始发行欠条(IOU)，以支付薪资及退休金，且解决未清偿债务，这将使得希腊不适合再留在欧元区。

然而，希腊并未因应这些目的而开始发行欠条，亦未宣布破产。

“一个采用平行货币的破产国家不适合再待在欧元区，”厄廷格受访时表示；这项访谈将于周二刊出。

“目前情况有些诡异，希腊为欧元区成员，但却几乎没有多少欧元，”他称。

厄廷格表示，如果希腊持续拒绝改革，则与希腊展开新一轮会谈并不合常理。

厄廷格指称，欧盟基金不会用来资助希腊的预算。(完)

(编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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