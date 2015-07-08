综述：欧盟周日召开峰会 希腊还有获救机会

7月7日，比利时布鲁塞尔，欧盟执委会主席容克（左）与欧洲理事会主席图斯克在欧元区领导人紧急峰会后举行新闻发布会。 REUTERS/Yves Herman

路透布鲁塞尔7月7日 - 希腊总理齐普拉斯在周二欧元区紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺，目前希腊银行业者资金即将告罄。

欧盟领导人周日将继续召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，那么周日峰会将批准救助希腊的计划。

“现在主动权握在希腊手中，”意大利总理伦齐表示，“周日将是讨论希腊问题的最后会议...我并不悲观。”

欧元区消息人士称，德国总理梅克尔在刚刚抵达峰会时称还没有与希腊重启谈判的基础，但她在会场改变了基调，积极参与找到最后解决方案的努力。

梅克尔表示，为了争取让德国议会同意重启谈判，她期待希腊周三正式提出贷款申请，周四则更详细地说明希腊怎样采取配合措施，增强希腊经济的竞争力。

“欧元兴亡，我们都责无旁贷，”梅克尔在谈到决定周日邀请欧盟所有国家领导人召开会议时称。她表示，在周日这样一个时间召开会议，反映出情势十分危急，迫切需要找到解决方案。

如果希腊政府提出令人满意的提议并采取“预先行动”通过相关法律，让债权人相信其具有诚意，那么希腊也可能获得短期融资。

但奥地利总理Werner Faymann警告称，如果周日不能达成协议，欧元区各国政府将不得不准备“B计划”--意即希腊将失去所有的欧元来源，被排除在欧元区之外。

希腊银行业的资金还可以最后维持几天，而欧洲央行融资闸口正在拉紧，面对这种局面，齐普拉斯试图说服欧元区其他国家18位领导人，使其迅速对新贷款放行。

了解希腊财政体系的消息人士称，银行业者两天内就可能开始资金耗尽，除非获得国际援助。

但欧元区消息人士称，欧洲央行总裁德拉吉已经向各国财长保证，只要协商在继续，该央行就会让希腊银行业者本周维持运作。

梅克尔和法国总统奥朗德讨论了一项拯救希腊的计划，避免希腊陷入经济动荡以及可能的退出欧元区。消息人士称，这些计划包括一项附带条件的中期方案，以及一项为期几个月的短期临时融资协议。

不过要解决问题，还要靠齐普拉斯提出令人信服的改革建议，并让重要举措周末前在议会迅速通过，以维持希腊公共财政的运转。

消息人士称，如果他做到了这些，“希腊的朋友”就可能提供过桥融资，欧洲央行也可能拿出过去在希腊债券中的获利，令该国得以在7月20日从欧洲央行及时赎回35亿欧元债券。

部分欧元区伙伴国对在危机中苦苦挣扎五年的希腊表达出愤怒情绪。立陶宛总统Dalia Grybauskaite抱怨道：“跟希腊政府打交道时，每次都是明天再说。”

梅克尔面对着国内要求让希腊自生自灭的压力，也明确表示，是时候让齐普拉斯交出令人信服的提议了。在2,400亿欧元(2,627亿美元)救助计划在上周到期前，希腊政府已拒绝实施增税、削减支出和退休金、以及就业市场改革的措施。

欧元区财长抱怨，希腊新财长察卡洛托斯虽然比前任财长更有礼貌，但在峰会前的准备会议上没有拿出任何新提案。

“我强烈地感觉到，当时18位...财长觉得情况紧急，而有一位...则不然，”比利时财长Johan Van Overtveldt称。

希腊官员称，左翼政府基本是重提齐普拉斯上周在公投前递交给欧元区的改革计划。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，希腊几小时内将请求欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)救援基金提供中期援助计划，周三财长们将召开电话会议进行研究。

齐普拉斯在峰会开始前私下会晤了德国和法国领导人，以及欧盟执委会主席贾克。(完)

(编译 杜明霞/孙国玉/李爽/徐文焰/王丽鑫；审校 张荻/张涛/李婷仪)

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