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国际财经 | 2015年 9月 22日 星期二 07:20 BJT

欧盟执委会称希腊新政府有实施改革协议的授权

路透布鲁塞尔9月21日 - 欧盟执委会周一表示，希腊的新政府有实施7月份与国际借款人达成的改革协议的授权。

希腊左翼领导人齐普拉斯在周日的选举中意外取得决定性胜利，重新巩固了自己的权力，并且获得明确授权引领希腊经济复苏。 (完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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