欧元区正式批准第二轮希腊援助计划

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透布鲁塞尔3月14日电---欧元集团主席贾克在声明中称,欧元区国家周三正式批准了1,300亿欧元的第二轮希腊援助计划,该计划将帮助满足雅典融资需求直至2014年.
"欧元区成员国今日已正式批准了针对希腊的第二轮调整计划.全部所需的国家和议会方面的程序都已完成,"贾克表示.
他并称,欧元区政府还授权欧洲金融稳定机构(EFSF)拨付394亿欧元的该计划首批援款.该计划的援款将分成数批拨付.
在此程序正式完成之前,周一的欧元区财长会议就对希腊追加贷款达成政治协议.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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