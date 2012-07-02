欧洲迈向更紧密联盟 但民众也许不答应

路透纽约6月29日电---欧洲向更紧密联盟迈进,令市场拍手喝彩,但尚不清楚欧洲选民是否也愿意加强一体化.

这令投资者感到担忧,特别是在欧洲分歧似乎处於欧元1999年问世以来最严重之际.

欧洲决定放宽援助规则来帮助意大利和西班牙,并朝设立统一的银行业监管机构迈进.这推动欧洲向更紧密的联盟又前进了一步.

即便欧洲领导人可以把分歧暂搁在一边,并开始构建欧洲合众国(United States of Europe),但选民可能会加以抵制,担心会出让更多国家主权.如果大量努力付诸东流,可能给市场带来不测後果.

"欧洲很多人都不愿整合成为一个国家,"Newton Investment Management的首席投资官Simon Pryke表示,该公司管理着大约800亿美元的资产."政治人物与全体选民的想法并不一致.他们正朝相反的方向拉扯."

全面削减支出和增税来降低高额预算赤字,引发了欧元区各国民众的不满,尤其是在失业率高以及经济成长缓慢或负成长的成员国.

在近期的法国和希腊选举中,有相当多的民众支持极右或极左党派,而非致力於欧洲整合的主流党派.

在此同时,德国则反对放宽节支措施,也反对发行欧元区共同债券的提议.

"不!不!不!",德国报纸头条近日如是写道,呼吁领导人抵抗要求德国为其他欧元区国家债务提供担保的努力.

洛杉矶DoubleLine Capital的经理人Gregory Whiteley表示,周五关於允许纾困基金直接挹注银行而非向负债累累的政府注资,是很重大的一步,尤其是这也代表了德国先前的立场软化.

但他指出,设立一个欧元区银行业监管机构来监督这样的援助行动,可能仍会遇到很大阻力.部分领导人希望在年底前设立这样一个机构.

"我们距离解决这一问题还有很长的路要走,因为面临来自双方的阻力:德国需要作出妥协,而南欧国家也需要直面问题的严重性.这是达成长期可行解决方案需要克服的一大障碍."他说。

事实上,德国《明镜》周刊(Der Spiegel)认为周五的协议是德国的失败,称最终结果"作出了让步,同意放宽纾困协议中的紧缩要求并向银行业直接提供援助".

正如纽约梅隆银行分析师Simon Derrick所指:"很明显这项协议是在德国受到强力胁迫情况达成的.因此,德国在政治上显得很孤立,估计心里非常恼火.这些情况碰在一起,恐怕会很危险."

这部分解释了Whiteley为什麽不相信风险资产的涨势能够持久.他警告不要作空美元和避险性的美国公债.

太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)电视采访时也呼应了这些看法.

"我们的评估是,这还不能算是突破.还有很多东西尚不具备,"他说,"因此,这场涨势有再度失去动力的可能."

**政见纷纭**

宾夕法尼亚州一家投资顾问公司Financial Insyghts的总裁Peter Atwater认为,当人们对自己的经济前景感到担忧时,欧洲民意和政治共识方面出现紧绷,也不是什麽不同寻常的事情.

这样的氛围在大西洋彼岸也可见到.Atwater指出消费者信心下降、政治僵局棘手、且诸如茶党及占领华尔街的抗议浪潮兴起,均让决策过程更趋复杂.

柏克莱大学经济学教授Barry Eichengreen说,当经济条件恶化时,这类的政治分歧总会带来风险.不过他特别指出,希腊和法国在最近的选举过後,仍能组成主流政府.

"的确有些行动倾向於极右或极左政党.不过情况原本可能会更糟的."他说.

即便如此,欧债危机何时落幕的不确定性,使得投资人慎防在欧元及风险资产过度曝险,Pryke说这种情况可能还会持续一段时间.

"未来欧洲股市将出现极佳的进场时机,"他说."但不是现在."(完)

--编译 兰秀娟/王冠中/郑茵/李婷仪;审校 张涛/丁琦

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