焦点：欧盟执委会调降欧元区经济成长预估 复苏恐将推迟

路透布鲁塞尔11月4日 - 欧盟执委会周二表示，欧元区即便要实现温和的经济成长，也还需要一年时间，并呼吁德国出手相助，但默克尔再次拒绝了增加支出的提议。

欧盟执委会下调对欧元区经济成长的预估，称欧元区经济今年将扩张0.8%，明年及2016年分别为1.1%和1.7%--执委会在六个月前原本预估明年就可达此水准。成长延后主要是因为受到法国和意大利经济的拖累。

“没有一个直接又简单的答案。经济复苏明显难以蓄积动能，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在记者会中说。

欧盟执委会副主席卡泰宁表示，欧洲最大的经济体德国应增加投资，帮助带动区内经济复苏。

这些号召与意大利欧洲事务官员Sandro Gozi的讲话相呼应。Sandro Gozi说，欧盟执委会的预估表明高度重视严卡预算的经济政策有误导之嫌。

“今天的经济预测是好消息，因为它们证实那个政策路线是错的，”Gozi在柏林表示。

德国经济成长将慢于欧盟执委会之前的预期，预计2015年将扩张1.1%，而欧盟执委会在春季时的预估为成长2%。

“在刺激欧盟和欧元区经济方面，德国能够发挥重要作用。”欧盟负责就业增长投资和竞争的执委会副主席卡泰宁说道。“为了将来德国自身的经济表现，应该进行投资。”

不过他亦表示，单凭德国还不足够，所有欧盟国家都需进行改革以促进经济增长。

德国坚持要平衡本国预算而不愿意增加支出，导致自己越发孤立。占到全球经济产出五分之一的欧元区经济疲弱，阻碍了美国引领的全球经济复苏。

德国总理默克尔在对德国雇主协会发表讲话时重申了对深陷债务的担忧，“投资是必须的，但不能导致新的借款。”她说道。

执委会预测德国今年将录得预算盈余，2015年预算平衡，2016年将再次录得预算盈余，表明德国并没有意愿扩大政府支出。

**法国的承诺**

意大利和法国等债务沉重国家几乎没有公共资金可以用于投资，欧盟执委会在秋季对法国预算赤字的预估凸显这一点。

假设法国不采取进一步措施，该国赤字与国内生产总值(GDP)之比将从2013年的4.7%稳步上升到2016年的4.7%，不会下降，实际上欧元区其他国家亦是如此。

法国承诺在2017年把赤字与GDP比率降至欧盟规定的3%上限，但当年将是总统选举年，大幅削减支出不太可能。

作为对欧盟执委会预估的回应，法国财长萨潘(Michel Sapin)在给路透的声明中表示，关键问题在于“如何尽快重新发现更多的增长和就业”。

欧盟执委会新任主席贾克(Jean-Claude Junker)已经承诺将在12月提出投资计划，但分析师警告光有该计划还不够。

“投资仍明显低于危机前水准，”莫斯可维西表示，“不只是那些最岌岌可危的国家是这样...加速投资至为重要。”

**指标惨淡**

欧元区经济脆弱不堪，基本上源于其银行业和债务危机遗患，但乌克兰问题导致欧洲与俄罗斯之间关系紧张以及对俄罗斯的经济制裁，也打击了企业信心和出口。

欧洲央行总裁德拉吉上月在布鲁塞尔峰会向欧盟领导人预警称，欧元区可能重返衰退，欧盟执委会的数据似乎避开了这种结局。但尽管出现缓慢改善的趋势，多项经济指标仍十分惨淡。

今年通胀率料为0.5%，2015年0.8%，2016年1.5%，远低于欧洲央行认为比较适宜的2%水平。失业率料变化不大，2016年为10.8%。

经济学家和部分投资者呼吁欧洲央行实施债券购买计划，日本、英国和美国均采用了这种量化宽松措施来推动经济摆脱危机。上述数据可能会支持这种呼声。

但德拉吉曾对欧元区表示，不能仅靠欧洲央行施以援手，各国必须实施改革，使更多年轻人就业，帮助承担人口老龄化的负担。

德拉吉上月表示，有财政空间的欧元区国家应考虑刺激需求，敦促所有欧元区政府在12月欧盟峰会前拿出结构性改革时间表。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/张荻/王颖；审校 白云/张涛)

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