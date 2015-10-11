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国际财经 | 2015年 10月 12日 星期一 07:12 BJT

欧元区经济增长面临的下行风险随新兴市场疲软而加剧--德国央行总裁

路透利马10月9日 - 欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼周五称，欧元区经济正逐步复苏，但随着新兴市场疲软，下行风险加剧。

魏德曼称，新兴市场没有出现危机，这呼应了德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的观点。

“这里没人散播恐慌，”朔伊布勒在国际货币基金组织(IMF)在秘鲁会议的一次记者会上称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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