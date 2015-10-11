欧元区经济增长面临的下行风险随新兴市场疲软而加剧--德国央行总裁

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透利马10月9日 - 欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼周五称，欧元区经济正逐步复苏，但随着新兴市场疲软，下行风险加剧。
魏德曼称，新兴市场没有出现危机，这呼应了德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的观点。
“这里没人散播恐慌，”朔伊布勒在国际货币基金组织(IMF)在秘鲁会议的一次记者会上称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。