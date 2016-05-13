调查：欧元区成长动力减弱 面临英国退欧及美国经济放缓风险

资料图片：位于布鲁塞尔的欧盟委员会总部外飘扬着欧盟旗帜。 REUTERS/Francois Lenoir

路透5月12日 - 根据路透对分析师的调查，在经历了2016年的良好开局后，欧元区经济增长或动力渐失。分析师称，最大风险在于英国退出欧盟以及美国经济出人意料放缓。

欧元区经济在疲软多年后，第一季终于取得0.6%的增长，速度超过了美国和英国，但分析师却已变得越来越悲观。

“欧元区正在经历周期性反弹，但眼下的前景风险更偏于下行。如无进一步财政帮助以及更多投资，当前的反弹将难以转化为结构性复苏，”Roubini Global Economics的分析师在近期报告中写道。

欧元区当前季度本地生产总值(GDP)料增长0.3%，之后一年每季将以0.4%的幅度增长。本周逾70位分析师参与的调查预估中值显示，2016年全年增速料平均为1.5%。

在路透两年来的调查中，季度预估值很少出现变化，但此次估值凸显出，尽管欧洲央行接连推出刺激举措，不过在专业预估人士眼中，经济前景仍难以摆脱平庸增速。

“(欧元区)许多风险与其面临的政治议题有关。移民危机依然无解，涌入欧盟边境的难民数目急速上升，”汇丰首席欧洲分析师Karen Ward说。

另外，英国6月的公投也是重大影响因素。不论公投结果为何“对欧洲都有重大意涵，因为它透露出选民对全欧盟政策不满程度。”

回覆问题的83位受访者中，有超过半数称明年欧洲经济面临的两大风险是英国脱欧和美国经济意外下滑。

受访者提出的其他风险因素还包括：中国经济放缓，希腊再次出现债务危机、油价以及大宗商品价格大涨。

在本次调查中有回答一项附加问题的分析师认为，在欧洲央行的存款负利率开始产生适得其反的效果之前，利率可能最低降至负0.50%；其中有些分析师称银行业获利已经开始受到影响。

通胀预估值普遍下修。分析师现预计2016年通胀率为0.2%，低于4月调查时预估的0.3%，远低于欧洲央行的2%通胀目标。(完)