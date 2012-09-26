欧元区将难以建立财政联盟--前英国首相布朗

路透纽约9月25日电---英国前首相布朗周二表示,欧洲因欧洲央行买债计划而享受片刻的平静,但该区将竭力解决更多基本问题.

"现在处於新的平静期,"布朗表示.他对本月稍早欧洲央行总裁德拉吉为安抚金融市场而公布的计划表示赞扬,尽管迄今没有一个国家向欧洲央行寻求帮助.

然布朗警告,当欧洲国家进一步从单一货币区大幅迈向财政联盟时,真正的考验将会到来,因为这类有野心举动的代价会变得明显.

"更基本的问题在於,当富裕国家和贫穷国家之间的收入差距如此之大的情况下,如何进行经济结盟?",布朗表示.

"长期来看,如果你不能解决国家之间的不平等,并降低不平等,那麽这种货币联盟将会很难存活."

布朗表示,苏联和南斯拉夫,或许注定会崩解,当富有地区被支持较贫穷地区的成本给吓到时,便迅速瓦解了.

布朗问道,"德国、丹麦、卢森堡等较富裕国家,是否准备好要为经济整合付出代价?"他指出,德国民调已显示反对希腊留在欧元区.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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