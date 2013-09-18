斯诺登获提名竞选欧洲人权奖

路透布鲁塞尔9月17日 - 美国前情报分析员爱德华·斯诺登正在竞选一项欧洲人权奖，该奖项的前得主包括纳尔逊·曼德拉、缅甸反对派领导人昂山素季等。

斯诺登是欧洲议会提名竞选沙卡洛夫自由思想奖的七人之一，此举或许会惹恼美国政府。美国政府希望以间谍罪令斯诺登接受审判。

欧洲议会中的绿党提名斯诺登参选，认为斯诺登曝光美国秘密互联网和电话监控项目，为人权和欧洲公民作出了“巨大服务”。

“爱德华·斯诺登冒着失去自由的危险，协助我们保护大家，他值得因为曝光美国和欧洲情报机构系统性侵犯公民自由（的项目）而获得尊重，”绿党领导人Rebecca Harms和Dany Cohn-Bendit在声明中称。

获提名竞选该奖项的还包括巴基斯坦女孩Malala Yousafzai、俄罗斯前石油大亨Mikhail Khodorkovsky等。Yousafzai去年因争取女孩受教育权而遭到塔利班枪击。

欧洲议会将于9月30日投票选出最终入围的三个候选人名单，获胜者将由议会领导人在10月10日选定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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