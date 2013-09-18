斯诺登获提名竞选欧洲人权奖

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔9月17日 - 美国前情报分析员爱德华·斯诺登正在竞选一项欧洲人权奖，该奖项的前得主包括纳尔逊·曼德拉、缅甸反对派领导人昂山素季等。
斯诺登是欧洲议会提名竞选沙卡洛夫自由思想奖的七人之一，此举或许会惹恼美国政府。美国政府希望以间谍罪令斯诺登接受审判。
欧洲议会中的绿党提名斯诺登参选，认为斯诺登曝光美国秘密互联网和电话监控项目，为人权和欧洲公民作出了“巨大服务”。
“爱德华·斯诺登冒着失去自由的危险，协助我们保护大家，他值得因为曝光美国和欧洲情报机构系统性侵犯公民自由（的项目）而获得尊重，”绿党领导人Rebecca Harms和Dany Cohn-Bendit在声明中称。
获提名竞选该奖项的还包括巴基斯坦女孩Malala Yousafzai、俄罗斯前石油大亨Mikhail Khodorkovsky等。Yousafzai去年因争取女孩受教育权而遭到塔利班枪击。
欧洲议会将于9月30日投票选出最终入围的三个候选人名单，获胜者将由议会领导人在10月10日选定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数