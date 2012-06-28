欧盟拒绝改变航空碳排放税--信函

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透布鲁塞尔6月27日电（记者 Barbara Lewis）---欧盟的信件暗示，不会改变备受争议的碳排放税立法，除非达成控制航空碳排放的全球性协议。
路透得到的信件还显示，如果一些国家采取措施控制碳排放，可能被欧盟法律豁免。
欧盟面临放弃碳排放交易体系（ETS）的巨大压力。中国和印度拒绝遵守；而美国也在对立法进行辩论，根据该立法航空公司遵守欧盟规定将属非法行为。
印度民航部长Ajit Singh、美国国务卿希拉里和美国运输部部长拉胡德（Ray LaHood）都曾书面致函欧盟，表示反对碳排放税。
“不打算推後执行欧盟立法。”欧盟气候行动专员赫泽高（Connie Hedegaard）在写给Singh的信中称。
“我相信你也知道，如果印度采取类似控制碳排放的行动，印度飞往欧盟的航班可以全部得到豁免。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。