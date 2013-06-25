欧盟无条件批准ICE以82亿美元收购NYSE Euronext

路透布鲁塞尔6月24日 - 欧盟执委会周一无条件批准洲际交易所(ICE)(ICE.N)以82亿美元收购纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N。该交易将增强ICE在利润丰厚的衍生品交易领域的实力。

欧盟执委会称，调查发现这宗并购交易不会引发反垄断方面的担忧，因为这两家交易所不是直接竞争者。路透上周报导，批准可能是无条件的。

“市场调查显示，相较其他交易所而言，两者没有对彼此构成重大的潜在竞争威胁。因此可把任何反竞争的影响排除在外，”欧盟执委会在声明中称。

是次收购将令ICE获得欧洲第二大衍生品市场--伦敦国际金融期货及期权交易所(Liffe)的控制权，并助其与美国的芝加哥商业交易所(CME)集团展开竞争。

欧盟执委会表示，他们特别检视了该交易将给农业和软性大宗商品衍生品，以及美国股票衍生品所带来的影响，但调查发现不存在竞争顾虑。

今年将分阶段实施的欧盟衍生品新规将会大幅提高店头交易(OTC)合约的结算需求。这项交易亦扩大了ICE在利率期货业务上的版图。

ICE和NYSE Euronext合并后，将成为全球最三大交易所集团，排在全球第一大交易所香港交易及结算所(0388.HK)和CME集团之后。

欧盟执委会还表示，两家公司在外汇衍生品交易和债券交易业务上的少许重叠不会引发担忧。(完)

(编译 王翔琼; 审校 李春喜)

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