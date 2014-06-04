欧盟执委会称立陶宛符合加入欧元区的标准 或2015年加入

路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟执委会周三称，立陶宛符合加入欧元区的所有标准，为该国从明年初起成为欧元区的19个成员国扫清了障碍。

为加入欧元区，一国的政府债务与国内生产总值(GDP)之比不得高于60%，预算赤字与GDP之比也要低于3%，通胀率和利率都要低，并且本币兑欧元汇率要维持稳定。

“2014年度共同报告认为，立陶宛满足加入欧元区的标准。因此，执委会提议立陶宛从2015年1月1日起使用欧元，”欧盟执委会称。

接受立陶宛加入欧元区的正式决议将在7月下半月为欧盟财长采纳，届时财长们还将就立陶宛本币与欧元的折算率达成共识。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张若琪)

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