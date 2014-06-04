欧盟执委会称立陶宛符合加入欧元区的标准 或2015年加入

专访：瑞典考虑设立主权财富基金 解决债市流动性不足问题
路透斯德哥尔摩4月18日 - 瑞典财长安德森(Magdalena Andersson)在接受路透专访时说，瑞典可能设立一只主权财富基金，作为解决该国债市流动性不足问题的手段之一。
路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟执委会周三称，立陶宛符合加入欧元区的所有标准，为该国从明年初起成为欧元区的19个成员国扫清了障碍。
为加入欧元区，一国的政府债务与国内生产总值(GDP)之比不得高于60%，预算赤字与GDP之比也要低于3%，通胀率和利率都要低，并且本币兑欧元汇率要维持稳定。
“2014年度共同报告认为，立陶宛满足加入欧元区的标准。因此，执委会提议立陶宛从2015年1月1日起使用欧元，”欧盟执委会称。
接受立陶宛加入欧元区的正式决议将在7月下半月为欧盟财长采纳，届时财长们还将就立陶宛本币与欧元的折算率达成共识。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透斯德哥尔摩4月18日 - 瑞典财长安德森(Magdalena Andersson)在接受路透专访时说，瑞典可能设立一只主权财富基金，作为解决该国债市流动性不足问题的手段之一。
路透东京4月18日 - 日本政府周二提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币宽松政策的支持者。
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。