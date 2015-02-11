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国际财经 | 2015年 2月 12日 星期四 07:30 BJT

欧元集团已就希腊问题的方向达成共识 将继续讨论--卢森堡

路透布鲁塞尔2月11日 - 卢森堡财长Pierre Gramegna周三表示，欧元集团各国财长已就希腊问题的努力方向达成共识，未来数日内将继续讨论。

“我们已就努力方向达成共识，”他在欧元集团的布鲁塞尔会议之后对记者表示，并称会议中没有发生冲突。

希腊专家将与欧盟(EU)、国际货币基金组织(IMF)及欧洲央行(ECB)专家讨论，欧元集团将于下周一的会议上对结果进行评估。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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