欧央行管委会举行电话会议 讨论向希腊银行业提供紧急流动性援助

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透法兰克福2月12日 - 两位消息人士告诉路透，欧洲央行(ECB)官员周四就向希腊银行业提供紧急流动性援助(ELA)举行电话会议。
消息人士称，ECB已经授权希腊央行向该国银行提供大约600亿欧元(680.8亿美元)紧急流动性援助，但还需要欧洲央行管理委员会的批准。
当问及电话会议的事情时，ECB拒绝置评。
紧急流动性援助对于希腊银行业，以及该国的命运至关重要，上周ECB不再接受希腊债券作为融资抵押。
尽管由希腊央行给予该国银行业紧急流动性援助，但欧洲央行的管理委员会拥有最终决定权。紧急流动性操作受到严格的限制，银行必须有偿还能力才能加以使用。
欧洲央行管理委员会下次在2月18日开会，但委员会成员可以随时举行电话会议。该委员会有25名成员。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
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