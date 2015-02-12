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国际财经 | 2015年 2月 13日 星期五 07:52 BJT

欧央行管委会举行电话会议 讨论向希腊银行业提供紧急流动性援助

路透法兰克福2月12日 - 两位消息人士告诉路透，欧洲央行(ECB)官员周四就向希腊银行业提供紧急流动性援助(ELA)举行电话会议。

消息人士称，ECB已经授权希腊央行向该国银行提供大约600亿欧元(680.8亿美元)紧急流动性援助，但还需要欧洲央行管理委员会的批准。

当问及电话会议的事情时，ECB拒绝置评。

紧急流动性援助对于希腊银行业，以及该国的命运至关重要，上周ECB不再接受希腊债券作为融资抵押。

尽管由希腊央行给予该国银行业紧急流动性援助，但欧洲央行的管理委员会拥有最终决定权。紧急流动性操作受到严格的限制，银行必须有偿还能力才能加以使用。

欧洲央行管理委员会下次在2月18日开会，但委员会成员可以随时举行电话会议。该委员会有25名成员。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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