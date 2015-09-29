版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 29日 星期二 17:55 BJT

欧元区数据：欧元区9月经济景气指数触及四年新高

路透布鲁塞尔9月29日 - 欧盟执委会周二公布，欧元区9月经济景气指数触及四年新高，主要得益于工业、零售和服务业景气指数上升。

欧元区9月经济景气指数从8月的104.1升至105.6，创2011年4月以来的最高水平，当时为106.1。

欧元区9月企业景气指数升至0.34，市场原本预计为小幅下降，8月企业景气指数修正后为0.20。

9月消费者通胀预期指数升至3.2，但仍低于长期平均水准19.7; 8月从前月的4.2降至3.1。

欧元区8月消费者调和物价指数(HICP)同比上升0.1%，低于7月的上升0.2%。

欧元区9月工业景气指数由负3.7升至负2.2，服务业景气指数由10.1升至12.4，零售业景气指数从8月的3.5升至4.1。

消费者信心指数从负6.9略降至负7.1，建筑业信心指数则由负22.7降至负23.3。(完)

(编译 汪红英/李爽 审校 王洋/于春红)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐