欧元区数据：欧元区9月经济景气指数触及四年新高

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔9月29日 - 欧盟执委会周二公布，欧元区9月经济景气指数触及四年新高，主要得益于工业、零售和服务业景气指数上升。
欧元区9月经济景气指数从8月的104.1升至105.6，创2011年4月以来的最高水平，当时为106.1。
欧元区9月企业景气指数升至0.34，市场原本预计为小幅下降，8月企业景气指数修正后为0.20。
9月消费者通胀预期指数升至3.2，但仍低于长期平均水准19.7; 8月从前月的4.2降至3.1。
欧元区8月消费者调和物价指数(HICP)同比上升0.1%，低于7月的上升0.2%。
欧元区9月工业景气指数由负3.7升至负2.2，服务业景气指数由10.1升至12.4，零售业景气指数从8月的3.5升至4.1。
消费者信心指数从负6.9略降至负7.1，建筑业信心指数则由负22.7降至负23.3。(完)
(编译 汪红英/李爽 审校 王洋/于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。