若意大利不改善民众生活水准 有退欧风险--智库Ifo主席

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透柏林1月1日 - 德国智库Ifo主席Clemens Fuest对德国每日镜报称，如果意大利人生活水平不能改善的话，他认为意大利最终将脱离欧元区。
“意大利还停留在2000年的生活水平，如果没有改变的话，意大利人在某一阶段会说：‘我们不想再留在欧元区’。”Clemens Fuest对每日镜报称。
他还称，如果德国议会批准面向意大利的欧洲救助计划，将使德国纳税人面临“规模无法预知也无法控制的风险。”他称德国议会不应批准这一救助计划。
意大利政府12月19日决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业，并可能最早于本周开始着手，对该国第三大银行西雅那银行(BMPS.MI)展开救援。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。