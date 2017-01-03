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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 17:24 BJT

若意大利不改善民众生活水准 有退欧风险--智库Ifo主席

路透柏林1月1日 - 德国智库Ifo主席Clemens Fuest对德国每日镜报称，如果意大利人生活水平不能改善的话，他认为意大利最终将脱离欧元区。

“意大利还停留在2000年的生活水平，如果没有改变的话，意大利人在某一阶段会说：‘我们不想再留在欧元区’。”Clemens Fuest对每日镜报称。

他还称，如果德国议会批准面向意大利的欧洲救助计划，将使德国纳税人面临“规模无法预知也无法控制的风险。”他称德国议会不应批准这一救助计划。

意大利政府12月19日决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业，并可能最早于本周开始着手，对该国第三大银行西雅那银行(BMPS.MI)展开救援。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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