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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 25日 星期一 10:59 BJT

欧元区财长批准援助塞浦路斯计划--官员

一名参与欧元集团协商的官员证实，欧元区财长周一支持欧盟-国际货币基金组织重组塞浦路斯银行业的计划，根据提案，塞国将创建一家“优良资产银行”和一家“不良资产银行。路透
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