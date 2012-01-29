欧盟和IMF要求希腊实施更多改革

路透雅典1月27日电---据路透取得的一份报告,欧盟和国际货币基金组织(IMF)要求希腊先推动更多的预算削减以及实施一系列早已协议的节支改革,才能同意给予希腊所需要的新金援,以避免破产.

过去一周所有目光都聚焦希腊与民间债权人的债务互换谈判,但若希腊希望避免无序违约,亦需要说服欧盟和IMF同意发放1,300亿欧元金援.

欧盟、IMF和欧洲央行(ECB)已经在本周起草了一份报告,其中包括他们希望希腊实施措施的清单.

清单中首条是通过追加预算案,削减更多支出以在2012年达成财政目标.三大机构暗示需大规模削减国防和医疗支出,以及裁减国企.文件并未细述具体节支规模.

文件显示,欧盟和IMF亦敦促希腊实施拖延许久的养老金改革、确保落实缩编公务员计划,并希望希腊敲定开放律师、药剂师等行业.

文件称,它们还希望希腊央行完成对希腊银行业资金短缺情况的评估,并预期政府将落实立法来改善薪资灵活性、进一步令产品和服务市场自由化.

希腊政府发言人Pantelis Kapsis表示,政府会尝试就清单中的部分内容进行协商,但重申希腊需要援金来维持运转.(完)

--编译 田建华/梁睿雪;审校 蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。