欧元区和IMF考虑将希腊救助计划延长两年--希腊财长

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透卢森堡10月9日电---希腊财政部长史托纳拉斯表示,国际贷款方目前正在考虑多给希腊两年时间来实现削减预算赤字目标,而且延长两年所需资金可能无需欧元区额外提供.
史托纳拉斯表示,"...他们假定计划将持续到2016年,(预算赤字)与GDP之比将在2016年达到4.5%,而不是在2014年."
"其中暗含的假定是,该计划将延长期限,尽管前期已完成了较多的工作."
在被问及这是否意味着不需欧盟提供额外资金时,他说,"是的,我是这麽认为的."
在被问及其他财长对此事的表态时,他说,"我们刚开始讨论,尚未做出决定."(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。