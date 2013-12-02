欧盟和IMF推迟访问雅典 认为希腊未能兑现改革承诺

* 取消下周的希腊行程可能延迟下一笔援助款的拨付

* 调查人员原定于下周访问雅典

* 行程延期对希腊增加施压，要求其兑现承诺

路透布鲁塞尔/雅典11月29日 -有关官员周五对路透表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)的调查小组已推迟原定对希腊的访问。此事标志着双方关系降至新的低点，有可能延迟对希腊援助资金的拨付。

希腊政府表示，仍然相信能够弥合与国际贷款方之间的分歧。

作出推迟访问的决定，可能是因为欧洲央行、欧盟和IMF(所谓的“援助三方”)希望迫使希腊政府就范，因为他们日益失望地发现，希腊未能兑现其寻求援助时所承诺的改革。

推迟访问一事可能让希腊颇为难堪，后者希望能够显示该国即将达成目标，经济也在迅速恢复活力。希腊将在明年上半年担任欧盟轮值主席国。

援助三方定期访问雅典以检查希腊兑现承诺的进展情况，并确定下一笔援助贷款是否拨付，不过彼此之间也经常在希腊是否履行义务的问题上发生争执。

调查人员原定在12月9日欧元集团财长会议前评估希腊的进展情况。这次会议上将决定是否批准下一笔援助款的拨付。

“在援助方人员前往之前，有必要明确有可能与雅典方面就改革问题达成一致，”一位官员说。

他和另一位欧元区官员表示，此次行程的推迟可能延误下一笔拨款的批准，不过这项宣布也可能刺激雅典方面采取行动。

希腊财政部长史托纳拉斯周五晚间表示，援助方的低阶工作人员将于下周按计划返回雅典，而高层负责人将在欧元集团会议后前往，以便在年底前完成会谈。

“我们并不担心此事(推迟访问)，”他在财政部声明中对记者表示，“援助三方的官员将在欧元集团会议后前来，目的是在年底前达成(一致)。”

希腊总理萨马拉斯上周表示，他希望在雅典担任轮值主席国前能完成审查。

欧盟执委会一位发言人表示，与希腊的磋商将继续。“我们尚未就工作小组何时返回希腊做出明确决定，”他说。

**与三方国际贷款人的分歧**

尽管未来数日有可能弥合分歧，但希腊目前尚无筹资压力，或许可能将改革推迟一段时间。

根据债权人公布的最新计划，到年底时希腊将获得最多59亿欧元(80亿美元)的贷款。

据汤森路透数据，1月11日将有18.5亿欧元的希腊债券到期。下次大规模债券到期是明年5月，届时将有约93亿欧元债券到期。

希腊财政部长史托纳拉斯周五表示，他将专注于解决的问题主要涉及部分或彻底关闭三家亏损的国有企业，以及计划转移或解雇数以千计表现不佳或不必要的公职人员，这可能释出10亿欧元资金。

国际贷款人当前的审查工作自9月以来一直拖延，而且已经中断两次，因希腊联合政府不愿再采纳任何不受民众欢迎的举措。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆本月稍早表示，部分欧洲国家财长正在“失去耐心”。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 侯向明/王兴亚)

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