欧盟及IMF相关主管本周将到访雅典展开纾困协商--消息

路透雅典7月27日 - 消息人士周一表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)任务小组主管将在本周结束前到访雅典，就敲定第三轮纾困案进行谈判，此前已因筹备问题而推迟。

但消息人士之一表示，有迹象显示谈判前仍有诸多挑战，一些债权人希望希腊能为更多改革举措立法，之后才会提供协助。

一名希腊财政部官员并未证实需要采取更多措施的要求，但他称希腊与债权人的协议中并未要求本月表决通过的两套方案以外的改革。

该名官员称，双方技术专家将在周二正式开始讨论财政、劳工及退休金等问题。

一名债权人方面的消息人士称，来自债权人的一个技术小组已经抵达雅典，进行预备性协商。(完)

(编译/审校 张明钧/戴素萍)

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