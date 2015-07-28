欧盟及IMF相关主管本周将到访雅典展开纾困协商--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅典7月27日 - 消息人士周一表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)任务小组主管将在本周结束前到访雅典，就敲定第三轮纾困案进行谈判，此前已因筹备问题而推迟。
但消息人士之一表示，有迹象显示谈判前仍有诸多挑战，一些债权人希望希腊能为更多改革举措立法，之后才会提供协助。
一名希腊财政部官员并未证实需要采取更多措施的要求，但他称希腊与债权人的协议中并未要求本月表决通过的两套方案以外的改革。
该名官员称，双方技术专家将在周二正式开始讨论财政、劳工及退休金等问题。
一名债权人方面的消息人士称，来自债权人的一个技术小组已经抵达雅典，进行预备性协商。(完)
(编译/审校 张明钧/戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。