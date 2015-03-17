分析：欧洲工业中心东移 “蓝香蕉”不复存在

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透布鲁塞尔3月15日（记者 Paul Taylor） - 从曼彻斯特到米兰的欧洲工业中心一度被称为“蓝香蕉”，已经向东移动，与该地区政治中心向德国转移如出一辙。
“蓝香蕉”一词诞生于1989年，由法国地理学家罗歇·布吕内（Roger Brunet）提出，用于形容从英国经荷兰、比利时、西德蔓延至意大利的巨型制造业地带，该地区夜晚呈现的光带在太空中依稀可见。
布吕内曾担心，经济高度集中在巴黎的法国将从“蓝香蕉”地图上消失。
他提出这一概念，旨在敦促法国政府投资基础设施，将巴黎-里昂-马赛轴线与这个高度城镇化、大约有1.1亿人口的欧洲支柱地带连接起来。
25年后，这片欧洲大陆上的工业地带已经发生了变化，迁移到以德国南部为中心，向波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、奥地利和罗马尼亚延伸的地带，用“金足球”来形容可能更恰当。
“我们已经看到了欧洲制造业核心向中部大迁移和集中的趋势，”维也纳国际经济研究所科学主任Michael Landesmann说。
在2004年和2007年加入欧盟的前共产主义国家，已经成为了德国工业的延长生产线，这些国家不再只是供应原材料和零部件，还进行汽车和一些工业机器的组装业务。
欧洲制造业的就业在总就业中所占份额普遍下降，其中以英国、法国和比利时最为明显。这一趋势主要受供应链全球化推动，在2008年后经济危机的刺激下呈加速之势。
**金足球**
欧盟内部贸易状况的变化，就提供了一个鲜明的例子。
2004-2013年期间，包括德国、荷兰、捷克、斯洛伐克和罗马尼亚在内的“金足球”地区在欧盟内部所占贸易份额提高了5.3个百分点，其中德国增幅最大，为2.2个百分点。
同期，包括英国、法国、爱尔兰、西班牙和葡萄牙在内的大西洋弧区（Atlantic Arc）在欧盟内部所占市场份额流失4.4个百分点，其中西班牙和英国流失幅度最大。意大利所占份额亦流失1.7个百分点。
这一切究竟有多大的影响，尚待讨论。在某种程度上，工业就业已经被商业服务就业的增长取代，这种情况在英国尤为明显，英国已经取代法国成为欧洲第二大经济体。
在知识经济时代，地理位置可能变得越来越无关紧要，工业工厂或许在欧洲日渐减少，正如20世纪末煤矿和钢厂的经历一样。
但德国已经通过维持最大的制造业基地，建立了其在欧洲经济中的主导地位。
Landesmann称，更令人担忧的是，自从欧元区债务危机迫使希腊、西班牙和葡萄牙为其政府及本国银行寻求援助以来，欧洲南部的外围国家在工业上基本已经与该核心地带脱离。
“外围和低收入地区没有与跨境生产网络连接起来。这种情况不易逆转，也不仅仅是汇率问题，”他说。
**政策行动**
并非所有人都持如此悲观的看法。
欧盟统计局最新数据显示，西班牙、葡萄牙和爱尔兰的出口再度增长。去年爱尔兰是欧元区增速最快的经济体，增速为4.8%，西班牙经济增长2%，终于开始扭转大规模失业的局面。
这种正在转变的模式为欧盟的决策者和欧洲投资银行带来了难题。
他们是该将重点放在应对不断扩大的南北经济鸿沟上，推动“铁锈地带”（rust belt）和“橄榄油地带”（olive oil belt）重新工业化，重点致力于减少对进口的俄罗斯天然气等化石燃料的依赖呢？还是推动工业中心的研发发展呢？
虽然承认试图扭转工业集中化趋势将徒劳无功，但法国政府政策规划机构France-Strategie的Vincent Aussilloux和Arno Amabile在一份将要发布的报告中称，欧盟需要将目标放在最贫困地区的战略性投资上。
他们还提议在欧元区设立专用资金，为最贫困外围地区的发展调研、小微企业以及职业培训提供贷款和补助。
“这在政治上也是势在必行，这样欧洲才会被再次与积极的、面向未来的项目联系在一起，而不仅仅是与实施预算紧缩政策联系在一起。”他们还警告称，否则日益扩大的工业差距可能引发政治危机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”