《分析》欧洲工业中心东移，“蓝香蕉”不复存在

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔3月15日（记者 Paul Taylor） - 从曼彻斯特到米兰的欧洲工业中心一度被称为“蓝香蕉”，已经向东移动，与该地区政治中心向德国转移如出一辙。

“蓝香蕉”一词诞生于1989年，由法国地理学家罗歇·布吕内（Roger Brunet）提出，用于形容从英国经荷兰、比利时、西德蔓延至意大利的巨型制造业地带，该地区夜晚呈现的光带在太空中依稀可见。

布吕内曾担心，经济高度集中在巴黎的法国将从“蓝香蕉”地图上消失。

他提出这一概念，旨在敦促法国政府投资基础设施，将巴黎-里昂-马赛轴线与这个高度城镇化、大约有1.1亿人口的欧洲支柱地带连接起来。

25年后，这片欧洲大陆上的工业地带已经发生了变化，迁移到以德国南部为中心，向波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、奥地利和罗马尼亚延伸的地带，用“金足球”来形容可能更恰当。

“我们已经看到了欧洲制造业核心向中部大迁移和集中的趋势，”维也纳国际经济研究所科学主任Michael Landesmann说。

在2004年和2007年加入欧盟的前共产主义国家，已经成为了德国工业的延长生产线，这些国家不再只是供应原材料和零部件，还进行汽车和一些工业机器的组装业务。

欧洲制造业的就业在总就业中所占份额普遍下降，其中以英国、法国和比利时最为明显。这一趋势主要受供应链全球化推动，在2008年后经济危机的刺激下呈加速之势。

**金足球**

欧盟内部贸易状况的变化，就提供了一个鲜明的例子。

2004-2013年期间，包括德国、荷兰、捷克、斯洛伐克和罗马尼亚在内的“金足球”地区在欧盟内部所占贸易份额提高了5.3个百分点，其中德国增幅最大，为2.2个百分点。

同期，包括英国、法国、爱尔兰、西班牙和葡萄牙在内的大西洋弧区（Atlantic Arc）在欧盟内部所占市场份额流失4.4个百分点，其中西班牙和英国流失幅度最大。意大利所占份额亦流失1.7个百分点。

这一切究竟有多大的影响，尚待讨论。在某种程度上，工业就业已经被商业服务就业的增长取代，这种情况在英国尤为明显，英国已经取代法国成为欧洲第二大经济体。

在知识经济时代，地理位置可能变得越来越无关紧要，工业工厂或许在欧洲日渐减少，正如20世纪末煤矿和钢厂的经历一样。

但德国已经通过维持最大的制造业基地，建立了其在欧洲经济中的主导地位。

Landesmann称，更令人担忧的是，自从欧元区债务危机迫使希腊、西班牙和葡萄牙为其政府及本国银行寻求援助以来，欧洲南部的外围国家在工业上基本已经与该核心地带脱离。

“外围和低收入地区没有与跨境生产网络连接起来。这种情况不易逆转，也不仅仅是汇率问题，”他说。

**政策行动**

并非所有人都持如此悲观的看法。

欧盟统计局最新数据显示，西班牙、葡萄牙和爱尔兰的出口再度增长。去年爱尔兰是欧元区增速最快的经济体，增速为4.8%，西班牙经济增长2%，终于开始扭转大规模失业的局面。

这种正在转变的模式为欧盟的决策者和欧洲投资银行带来了难题。

他们是该将重点放在应对不断扩大的南北经济鸿沟上，推动“铁锈地带”（rust belt）和“橄榄油地带”（olive oil belt）重新工业化，重点致力于减少对进口的俄罗斯天然气等化石燃料的依赖呢？还是推动工业中心的研发发展呢？

虽然承认试图扭转工业集中化趋势将徒劳无功，但法国政府政策规划机构France-Strategie的Vincent Aussilloux和Arno Amabile在一份将要发布的报告中称，欧盟需要将目标放在最贫困地区的战略性投资上。

他们还提议在欧元区设立专用资金，为最贫困外围地区的发展调研、小微企业以及职业培训提供贷款和补助。

“这在政治上也是势在必行，这样欧洲才会被再次与积极的、面向未来的项目联系在一起，而不仅仅是与实施预算紧缩政策联系在一起。”他们还警告称，否则日益扩大的工业差距可能引发政治危机。（完）