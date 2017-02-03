（修正）焦点：欧元区通胀反弹之际 欧洲央行高官力挺宽松政策

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路透法兰克福2月2日 - 欧洲央行两名高级官员周四发声维护央行超宽松货币政策。此前欧元区通胀率反弹已在债券市场激起涟漪，并引来了对央行的批评之声，特别是在资金充裕的德国。

随着上月通胀率攀升至远超过预期的水平，希望央行逐步收缩2.3万亿欧元刺激计划、退出刺激政策的呼声越来越高，该刺激计划使得借款成本多年来保持在纪录低位。

但欧洲央行执委科尔和普雷特均表示，央行会继续观察快速上升的通胀率。他们认为通胀率快速上升主要归因于油价的反弹。

“如果月度数据的变化是暂时性的，那么意义不大，对中期物价稳定前景没有影响，”普雷特在柏林表示，“持续的货币政策支持是必要的。”

他补充称，美国特朗普政府有关进口关税及其他贸易保护主义提议也令人担忧，可能影响经济前景。

这番言论得到欧洲央行执委科尔的呼应。但科尔警告称，欧洲央行将注意是否有迹象显示，能源价格反弹开始影响到其他商品价格和薪资。

“未来数周和数月我们将继续密切关注物价和成本的趋势，以评估能源价格波动是否带来第二轮影响，并判断通胀上升多大幅度才意味着持续升向目标水平，”他在巴黎一次活动上表示。

欧元区1月消费者调和物价指数(HICP)同比增长1.8%，今年可能超过近2%的央行目标。在储蓄回报为零甚至为负的情况下，这样的通胀率降低了现金的价值。

在德国这是一个政治敏感问题，因为德国的银行账户上存有大量超额资金，且政府正在准备9月的大选。

但欧元区1月扣除能源和食品价格的核心通胀率仅上升0.9%，为总体通胀率的一半，并且保持着稳定，并无迹象表明物价上涨压力积聚。

“欧洲央行将继续坚持其货币政策策略，即不计较通胀的暂时性变化、继续关注基础通胀的动能，”普雷特称。

根据欧洲央行估算，到2月时油价的上涨将为通胀率贡献逾40个基点，但累积效应之后将逐渐减弱。

德国央行首席经济学家Jens Ulbrich出人意料地给予欧洲央行些许支持，称鉴于核心通胀率持续偏低，缩减或逐步结束欧洲央行债券购买计划的时机还没有来临。

“当前我找不到降低货币刺激力度的理由，”Ulbrich称。

但德国与欧洲央行的紧张关系仍可能加剧，特别是在欧洲央行已将资产购买计划延长到今年年底的情况下，即便自4月开始将把购债规模削减四分之一。(完)