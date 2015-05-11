欧洲央行官员称债券购买计划正帮助欧元区提升通胀

路透伦敦/维也纳5月8日 - 欧洲央行的高层官员周五表示，该央行的债券购买计划正在帮助欧元区提升通胀，同时也未导致债券市场的流动性枯竭。

欧元区4月份消费者物价与上年同期持平，从而结束了持续四个月的通缩局面。

油价今年反弹帮助欧元区结束通缩。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行每月购买约600亿欧元(670亿美元)债券(其中主要为公债)的量化宽松计划是帮助结束通缩的另一个因素。

“我们的政策正在像预期那样发挥作用，”冈斯坦西欧在伦敦出席某活动时表示，“货币金融环境在支持经济复苏，并提振通胀预期。”

低利率也会带来需求的增加，从而刺激经济增长，他说。

“我预计当前的货币政策立场将增强欧元区总需求。”

冈斯坦西欧说，货币政策在可预见的未来或许需要保持宽松，以帮助通胀率回升至欧洲央行低于但接近2%的目标水平。

他淡化了近期欧元债券遭抛售的情况，他表示这似乎只是一次市场修正。

“我不认为债市会持续过度波动的局面，”他对记者表示。“我们不认为近期这些走势有什么问题。”

欧洲央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳对路透记者表示，收益率为负值的政府公债数量有所减少。

“过去一周的形势发展有利于央行的购债计划，”诺沃特尼说。

“利率为负值的债券数据已有所减少，这有利于购债计划的执行。”

一些经济分析师担心欧洲央行的购债计划存在挤出其他投资者的风险，而德国等国执行严格的财政纪律意味着，以净值来看，欧洲央行买债的速度要比政府发债的速度更快。

但欧洲央行总裁德拉吉在一份致欧洲议会西班牙议员RamonTremosa i Balcells的信函中对这些担忧不置可否。这封信的日期是5月7日，发布日是周五。

“扩大后的资产购买计划正在顺利实施，” 德拉吉写道。

“关于债券稀缺的担忧是不必要的，”他说。“如果环境发生变化，购债计划有做出相应调整的足够灵活空间。”(完)

(编译 汪红英/白云; 审校 李爽)

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