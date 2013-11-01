欧元区失业率高企 通胀率触及近四年低点

资料图片：2013年7月2日，西班牙首都马德里，人们在排队等候进入政府设立的一家就业中心。 REUTERS/Susana Vera

* 欧元区失业率连续两个月保持在12.2%

* 通胀率触及四年低点，远低于欧洲央行设定的目标

* 数据提升了欧洲央行降息的可能性

路透布鲁塞尔10月31日 -欧元区10月通胀率大幅降至近四年低点，9月失业率则守在纪录高位，令欧洲央行承受更大压力实施进一步举措保护经济复苏。

欧盟统计局周四公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.7%，低于路透访问的分析师作出的预测。

该通胀指标自2010年2月以来首次跌破1%。分析师原先预期10月HICP年率将持平于前月的1.1%。

欧洲央行希望中期通胀率低于并接近2%。目前该央行已将指标再融资利率降至0.5%的纪录低位。欧洲央行将于下周四开会。

“我们认为央行最有可能在12月降息25个基点，然后再对包括2015年在内的通胀率给出最新的偏低预估，”法国巴黎银行的首席欧元区市场分析师Ken Wattret说。

欧元区经济在第二季恢复增长，但财政整顿、高失业率和企业与消费者信心低迷阻碍了经济更强劲的反弹。

欧元自9月初以来走强也增加了央行降息的理由。不过通胀数据低迷以及央行降息几率上升，打压欧元兑美元周四下跌。

欧盟统计局称，食品和烟酒价格较上年同期上涨1.9%，不过能源价格下滑1.7%。扣除能源、食品和烟酒的通胀率从9月的1.4%降至1.1%。

**失业率守在纪录高位**

失业率触及纪录高位也令价格上涨受限。欧盟统计局此前公布8月失业率降至12.0%，令外界寄望就业市场形势好转。

但统计局周四将8月失业率修正为12.2%，并公布9月失业率亦持平于12.2%。

9月失业人数比8月增加60,000人，达到1,944.7万人。

全球经济危机和随后的欧洲主权债务危机，导致过去四年中数以十万计的人失去工作，且见不到立即改善的迹象，因欧洲就业问题是结构性的和长期性的。

15-24岁的欧洲年轻人受影响最大。西班牙、希腊和克罗地亚等欧盟国家的年轻人失业率高于50%。只有德国和奥地利低于10%。

欧盟就业事务执委Laszlo Andor对9月数据发表看法时指出，失业率高得令人无法接受，继续妨碍经济复苏。

德国失业率连续三个月持平后微降至5.2%，法国和意大利9月失业率小幅上升。

欧洲领导人把解决高失业问题作为工作重点之一。

欧洲央行也认为失业率过高，如果不能解决这个问题并恢复经济成长，欧洲有可能丧失整整一代年轻劳动力。

“最新数据给那些认为就业市场可能已经到达转折点的期望泼了冷水，”Capital Economics的欧洲经济学家BenMay说。

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(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 张涛/李爽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。