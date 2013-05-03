欧元区通胀率压力接近三年低位--ECRI

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透伦敦5月3日 - 美国经济周期研究所(ECRI)编制的欧元区未来通胀指标(Eurozone Future Inflation Gauge)周五显示，该地区通胀率料有可能进一步下滑，因3月物价压力下滑至接近三年低位水平。
3月欧元区未来通胀指标自2月的92.8下跌到92.4水准，德国、法国和西班牙德国的类似指标亦降低。
“最新的欧元区未来通胀指标下跌，并且在略高于1月35个月低位上方徘徊。这表明欧元区通胀率将在未来几个月里走弱。”美国经济周期研究所首席运营长Lakshman Achuthan说。
周二公布的数据显示，欧元区4月消费者物价调和指数（HICP）初值跌至三年低位1.2%。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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