欧盟执委会认为欧元区通缩风险极低

* 欧盟执委会预期欧元区2014年通胀率为0.8%，2015年为1.2%

* 认为欧元区通缩风险极低

* 强势欧元、商品价格及节约措施导致通胀不兴

路透布鲁塞尔5月5日 -欧盟执委会周一表示，欧元区的通缩风险极低，但今明两年物价涨势回升速度将较预期更为缓慢，部分原因在于欧元走强及景气复苏乏力。

欧元区经济规模达9.5万亿美元，预料2014年消费者物价年增率将从2013年的1.3%降至0.8%，远低于欧洲央行接近但不超过2%的目标，，而2015年通胀率料为1.2%。

新的预估数字低于2月的预估，当时对今明两年的通胀预估分别为1.0%及1.3%。

欧元区18国的消费者物价目前仅以极缓慢速度上涨，因失业率处于纪录高位、政府缩减支出以及信贷紧俏等因素。

“如果就业市场状况和大宗商品价格较预期疲弱，通胀率可能低于基本预估，”欧盟的预测称。

“不过，整体欧元区出现通缩的可能性仍然很低，“该报告称。

路透调查的受访分析师预测欧洲央行将在周四的利率会议上维持货币政策不变，约半数的受访者预计未来会出现某种形式的刺激政策，可能是降息或直接购买资产。

由于通胀率远低于目标水平，欧洲央行已经开始考虑通过量化宽松(QE)印钞，以支撑经济。欧元区经济成长速度低于全球多数其他地区。

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欧盟执委会表示，欧元区经济复苏应在今年带动经济成长1.2%，2013年为下滑0.4%。

随着国内需求回升，明年经济成长将加快，增长率或达到1.7%，略低于2月时执委会估计的成长1.8%。

“在预估期间，内需料成为经济成长的主要驱动力。消费者支出应会积极为成长做贡献，因实质收入受益于较低的通胀率及稳定的就业市场，”欧盟执委会称。

执委会指出，欧元区的通胀压力略有增加，但仍很温和。

欧盟统计局公布的另一项数据显示，欧元区3月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，一如市场预估，PPI较上年同期下滑1.6%。(完)

(编译 张明钧/李春喜/王翔琼；审校 蔡美珍)

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