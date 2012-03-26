欧盟暂豁免伊朗至非欧盟地区石油出口保险

路透布鲁塞尔3月23日电---欧盟(EU)周五同意,对伊朗出口到欧盟以外地区原油的部分保险在7月1日前不纳入伊朗原油禁运计划,并将在5月中旬以前决定7月1日後是否把这些保险也列入禁运计划覆盖范围之内.

上述豁免以及随後评估的决定是欧盟各国外长在布鲁塞尔会议上做出的,同时也是欧盟实施对伊石油禁运计划一系列规定中的组成部分.

这样一来,那些未受欧盟禁令影响仍可从伊朗进口原油的客户,将能够向欧洲保险公司购买第三方和环境保险.

为谋求豁免而四处游说的亚洲买家将因此能够为所购原油的运输进行保险,因为全球多数油轮船队都由欧洲公司承保.

"我认为我们对於原油运输保险一事的策略恰当,现在我们将启动一项程序,"欧盟外交和安全政策高级代表兼欧盟执委会副主席阿斯顿(Catherine Ashton)在会後表示.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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