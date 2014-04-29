《路透精英汇》欧盟将对保险业进行压力测试 低利率环境为重要考量

路透法兰克福/伦敦4月28日 - 欧盟保险与职业年金局（EIOPA）主席Gabriel Bernardino称，将对欧洲保险公司进行压力测试，并将以在利率长期保持历史低位的情况下能否保持运行为重要考量。

在低利率环境下，保险公司所持资产产生收益的难度加大，可能令外界质疑其理赔能力。

保险监管机构EIOPA未来数周进行测试的结果，将于11月公布。

但Bernardino称，监管机构尚未确定向公众公布的结果应该详细到什么程度。

他周一在路透金融监管精英汇上说：“这不是关于公司个体的失败。也不是或通过、或失败的测试。”

“我们还在讨论报告究竟应该详细到什么程度。可以肯定的是，提供的信息肯定比上次要多。”他所说的“上次”，是指2011年进行过的压力测试。

欧洲银行管理局（EBA）将公布欧盟124家主要银行危机预设情境的压力测试结果，主要关于各银行是否有足够资金扛住一连串市场冲击。压力测试结果将于10月按银行逐个公布，让市场了解各银行情况如何，以及是否需要筹集新资金。

EIOPA将考量保险公司能否应付假设的压力情况，譬如政府和公司债以及股票资产的价值缩水等。

EIOPA假设情境包括“低收益”，以帮助其确定如何应对持续低利率的影响。

保险业压力测试将于6月完成，测试结果此后经由各国监管机构以及欧盟监管机构审查。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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