焦点：欧盟成员国瞅准金融规定空档 争相为投行提供英退后栖息地

路透伦敦/马德里4月10日 - 欧盟金融规定一项空档令各成员国嗅到机遇，通过提供更宽松的监管标准，争相为总部在伦敦的投行提供英退后的栖息地。

欧洲央行为欧元区银行业监管机构，但根据欧盟法律，对于银行进行多数市场交易的运作部门--经纪自营商部门，欧洲央行并无直接监管责任，尽管这是银行业务中最复杂、风险最高的部分之一。

这主要是因为，在欧洲央行2014年起开始负责欧元区监管事宜时，多数经纪自营商位于伦敦，因此不在其监管范围内。

这就意味着，对于希望在英退后迁址业务、并继续进行欧洲大陆证券交易的银行而言，他们的业务只需接受要迁往国家的市场监管机构批准和监管即可。

欧盟成员国争相吸引银行入驻他们本国的金融中心，提供的监管标准各不相同，欧洲央行因此担心他们对银行的监管可能流于蜻蜓点水，有损该央行使欧元区金融监管达到一致的目标。

这种不一致性意味着在欧洲进行相同的市场交易的经纪自营商，可能面临不同的监管要求，一些人建立的风险部位可能不符合其他国家监管当局的要求。

“无论资产负债表规模如何，目前审批及监管经纪自营商的权力是由各国监管当局掌控，这令人担忧会出现标准不一致问题，”德勤(众信, Deloitte Touche)合伙人Vishal Vedi说。他现正为银行业提供有关英退后应该如何调整组织结构的建议。

法兰克福、都柏林、卢森堡和马德里等欧元区主要城市，无不想方设法吸引银行业落脚，期待他们能带来更多税收和就业。

而监管则是让各个竞争城市别具一格的一种方式。

其中一个倍受关注的焦点，就是各国监管机构对于经纪自营商的背对背交易(back-to-back trading)能够容许到甚么程度。所谓的背对背交易，若以买进欧洲股票为例，就是银行从其欧盟据点下单，但在伦敦办公室处理交易和风险管理。

这个做法将使银行在英退后必须迁移至欧洲的员工数目降至最小，大多数的交易和风险管理可继续在伦敦掌控。

但这也意味着，银行业者在欧盟部门当地的资本额将仅达最低门槛，当地国家级以及欧元区层级的监管机构，将无法监督控制那些进行交易及风险管理的人员和部门。

**西班牙、德国**

西班牙市场监管机构CNMV曾表示，希望让马德里成为“正考虑从英国迁往欧盟另一国投行的最诱人选项”。

根据向投行提供迁移地建议的消息人士，CNMV已表示，将考虑容许经纪自营商100%的背对背交易。消息人士称，其他监管机构也已表示，将容许部分背对背交易，但将要求部分交易需于当地处理。

“我们可以研究看看，但将视情况及两年后监管框架的发展而定，”CNMV一发言人被问及是否将容许100%背对背交易时称。

CNMV在12月时指出，尽管希望成为英国金融机构在欧洲的最上选之地，但也不会接受“完全的空壳”或违反欧盟证券规定。

而德国一名官员表示，德国金融监管局(Bafin)也称，将考虑有限及暂时使用背对背安排，但已表明希望银行最后能在德国建立有实质规模的运营。

部分监管者对英国退欧所采取的行动方式，已导致一些国家不满。爱尔兰上月向欧盟执委会抗议称，在争取金融业者寻找伦敦以外的其它欧盟地区作为基地的这场竞争中，他们遭遇对手城市的不公平竞争。

欧盟的欧洲证券和市场管理局(ESMA)一直在研究限制欧盟各国证券监管机关之间不公平竞争的方法。

ESMA不愿对这篇报导置评。

目前为止，并无迹象显示银行业将往马德里聚集，因为西班牙主权评级相对较低等因素可能令银行裹足不前。

对于银行如何评估其经纪自营商的风险模型，各国态度分歧，有些国家表示，如果银行使用与在英国时同样的模型，就能马上获得批准。

**银行业的疑虑**

对于在英退后将于何处设立经纪自营商的问题，多数银行尚未做出最后决定，银行业高管表示，对于能否被允许长期使用诸如背对背交易的工作方式，他们感到怀疑。

“我们的确怀疑在英国退欧后，欧盟方面将持续施压不要把服务“外包”给英国，而是继续把人员和功能搬迁至欧盟内部，”摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)周二在给股东的年度信件中表示。

欧洲央行已警告银行业者，如果他们试图要求以背对背交易方式来便宜行事，他们将会大失所望。然而欧洲央行目前没有法律权力监管经纪自营商，不过消息人士表示，欧洲央行正悄然试着向那些提供更低标准的国家施压。

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在3月时曾针对该问题表达过她的担忧。她当时表示，有可能调整欧盟法律，好让经纪自营商纳入欧洲央行旳监管。

欧盟执委会已提议，从事银行和经纪自营商业务、在欧盟的总资产超过300亿欧元的非欧盟银行企业，应该在欧盟内成立一个中介控股公司。

在欧元区国家设立的中介控股公司将接受欧洲央行的直接监管。(完)