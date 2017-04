分析：欧盟投资计划或将棋差一着

路透巴黎12月14日 - 对于重振迟滞的经济而言,本周欧盟28国领导人峰会将要正式批准的投资计划或许棋差一着。

由于欧洲公共债务居高不下,欧盟执委会主席容克所勾勒的这项投资计划并未有新的公共资金投入,而需仰赖金融工程,用欧盟和欧洲投资银行(EIB)现有的210亿欧元资金,设法满足项目所需的3,150亿欧元。

该计划能否重振疲弱的公共和民间投资,将主要取决于挑选哪些基础建设项目来提振欧洲经济成长潜力,以及欧盟如何精打细算地花费各国贡献的资金。

根据欧盟任务小组的一项报告,2013年欧盟28国投资额较危机前水准平均低15%,受冲击最严重的南欧国家更是锐减逾六成。

投资低迷的主要原因是需求疲弱、信贷条件紧缩,经济改革不力,抑或是企业缺乏信心?这方面有不少讨论,但欧盟成员国政府一致认为,现在必须要有行动。

容克的计划将于2015年中期开始运作,为期三年。计划将聚焦于“对欧洲意义重大的可行投资”,主要集中在运输、能源、数码网络以及研发项目。

容克承诺,在欧盟当局计算预算赤字时,那些在欧洲战略投资基金持有份额的国家将会受到“优待”。欧盟当局规定,各国预算赤字不能超过国内生产总值(GDP)的3%。

波兰财长Mateusz Szczurek上周在欧洲未来理事会(Council for the Future of Europe)的一次会议上表示,除非保证其投入的资金,不会用于计算其赤字,否则没有哪个政府会愿意出资。

但对欧盟预算纪律最一丝不苟的国家--德国,则反对财政规定中存在这样的弹性,担心这将开启先例,导致滥用“投资”定义。

“任何对财政规定进行弹性处理的讨论都有损及市场信心之虞,”德国劳工部副部长亚斯穆森在该会议上表示。他并称,很难定义好的和坏的支出,而且所有的支出都需要透过纳税人资金或举债来进行再融资。

意大利前总理蒙堤则希望欧盟能进一步推动有生产性的投资,在计算赤字时不仅要扣除对欧盟基金的出资,还要把欧盟批准的各国建设项目剔除在外,因为这些项目旨在加强基础建设并提高国家的成长潜力。

**行动需提升至国家层级**

“这项计画虽广受欢迎,但无论是从规模上,还是速度上来说,都不太可能足以凭借自身发挥必要的影响,”蒙堤指出。“这项行动也需拉高至国家的层级。”

蒙堤像德国一样相信应严格执法,但他认为欧盟应采取德国战后的“金科玉律”,即授权放款进行投资,而非对当前的支出加以融资。

德国在2009年以所谓的“债务煞车”取而代之,强迫联邦政府自2016年起推行基本平衡的预算案,除非遭遇天灾或严重的经济风暴。

蒙堤主张在利率处于纪录低位之际,各国政府非常有理由借贷低廉资金,在社会及经济方面为民众谋福。

国际货币基金组织(IMF)也认同这一观点,或许让人意外。IMF在10月发布的全球经济展望年报中指出,在公共基础建设投资当中增加债务融资,将藉由提高产出,促使债务与国内生产总值(GDP)之比下降。

若经济未能成长,则意大利等债台高筑的国家就无法降低负债。但意大利也是容克投资计画潜在的一大跘脚石:该国无法动用欧盟区域基金内约达200亿欧元的资金,因其缺乏所谓的吸纳能力--包括廉能的政府执政团队和项目管理能力等。

分析师们表示,若缺乏国家层面的大规模投资(尤其是德国),则容克的计画就不太可能产生显着的刺激作用,特别是考虑到民间资金杠杆比例似乎相当乐观。

这可望加速欧洲中部一些天然气管线及电网的兴建,有助于逐步降低对俄罗斯天然气进口的依赖,且协助向可再生能源过度。

但这也有可能重蹈欧盟结构基金的覆辙,即兴建桥梁及机场到头来只是讨好国内的政客而已。(完)

(编译 戴素萍/龚芳; 审校 郑茵/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。